Kağıthane\'de iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 10 kilogram skunk bulundu

Kağıthane'de iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 10 kilogram skunk bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma ekipleri Kağıthane'de skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, aramada narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu ve 3 telefona el konuldu.
İstanbul Kağıthane'de jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Kağıthane'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerindeki aramaya katılan jandarmanın narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Ekipler, uyuşturucunun yanı sıra 3 telefona da el koydu.
Kaynak: İHA
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