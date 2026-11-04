Kağıthane'de iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 10 kilogram skunk bulundu - Son Dakika
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Kağıthane'de iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 10 kilogram skunk bulundu

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Kağıthane\'de iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 10 kilogram skunk bulundu
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Kağıthane\'de iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 10 kilogram skunk bulundu
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Jandarma ekipleri Kağıthane'de skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, aramada narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu ve 3 telefona el konuldu.

İstanbul Kağıthane'de jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Kağıthane'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerindeki aramaya katılan jandarmanın narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Ekipler, uyuşturucunun yanı sıra 3 telefona da el koydu.

Kaynak: İHA
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıKağıthaneOperasyon3. SayfaİstanbulNarkotikJandarmaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de iş yerine düzenlenen jandarma operasyonunda 10 kilogram skunk bulundu - Son Dakika
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