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Kağıthane'de Kız Meselesi tartışması: Arkadaşının başına bıçak sapladı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kız Meselesi tartışması: Arkadaşının başına bıçak sapladı

Kağıthane'de kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 19 yaşındaki saldırgan, 18 yaşındaki gencin başına bıçak sapladı. Kavga anları kameralara yansırken, saldırgan esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Saldırgan tutuklandı, genç ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 11:44
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Kağıthane'de yolda yürüyen iki arkadaş kız meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih E. (19), Azat K.'nın (18)başına bıçak sapladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Fatih E., esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Başında bıçakla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan gencin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Önceki hafta cuma günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde iddiaya göre sokak üzerinde yürüyen Azat K. (18) ile Fatih E. (19) arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin yanlarındaki arkadaşı araya girerek onları ayırdı. Ancak küfürleşmenin başlaması üzerine Fatih E., bıçak çekerek Azat K.'nın üzerine doğru koşmaya başladı. Ardından Fatih E., Azat K.'yı önce sırtından bıçakladı ardından da başına elindeki bıçağı sapladı.

BAŞINA BIÇAK SAPLI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Başına bıçak saplı kalan Azat K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan Fatih E. ise koşarak kaçmaya çalışırken, esnaf tarafından yakalandı. Olay yerine, ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Azat K.'yı ilk müdahalenin ardından başına saplanmış bıçakla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı.

TUTUKLANDI

Yaralı gencin tedavi sonrası hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken saldırgan Fatih E. ise esnaf tarafından polise teslim edilerek gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatih E., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih E.'nin herhangi bir suç kaydı bulunmazken, Azat K.'nın ise "gasp (yağma)" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayla ilgili konuşan esnaf İlker Küçükocak, "Geldiğimde çocuk yerde yatıyordu. Ambulansla koydular, vuran kişi de orada oturuyordu, polis geldi aldı gitti. Kavga etmişler, 3 yerinden bıçaklamış en sonda bıçağı saplamış. Hiç hareket etmiyordu. Alıp götürdüler" dedi.

Kağıthane'de kız meselesi kavgası: Arkadaşının başına bıçak sapladı
Kağıthane'de kız meselesi kavgası: Arkadaşının başına bıçak sapladı
Kağıthane\'de Kız Meselesi tartışması: Arkadaşının başına bıçak sapladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Turgay EREN: Bıçaklanan gencin ailesi onu, sen bıçakla diye mi o yaşa getirdi.İnşallah en ağır cezayı alırsın. Yanıtla 2 45

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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de Kız Meselesi tartışması: Arkadaşının başına bıçak sapladı - Son Dakika


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