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Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı - Son Dakika
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Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı

Kağıthane'de 7 katlı bir apartmanda çıkan yangın, yandaki 2 binaya da sıçradı. Yangında mahsur kalan 4 vatandaş kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle vatandaşlar sağ salim kurtuldu. Yangında can kaybı olmazken, apartmanlarda maddi hasar meydana geldi.

13.01.2024 - 07:35,  Güncelleme: 07:37
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Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı

İSTANBUL - Kağıthane'de 7 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yandaki 2 binaya da sirayet ederken bir apartmanda mahsur kalan 4 vatandaş dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Yangın saat 04.30 sıralarında Yahyakemal Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı bir apartmanda çıkan yangından yükselen alevler kısa sürede yandaki binanın çatısına sıçradı ve iki yandaki binanın üst katını sardı. Yangında apartmanlarını kısa sürede boşaltan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar ise polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de yardımıyla 3 binayı saran yangını söndürmek için yoğun bir müdahale başladı. İtfaiye ekipleri vinç ve merdiven yardımıyla yangına müdahale bulundu. O sırada apartmanlardan birinin üst katında 3 kişi, orta katında ise 1 kişi dakikalarca mahsur kaldıkları dairelerinden kurtarılmayı beklediler. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu mahsur kalan vatandaşlar yangından sağ salim kurtulmayı başardı. Kurtulan vatandaşlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmedi ancak apartmanlarda maddi hasar oluştu ve alevlerin sıçradığı bir binanın çatısı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının sıçradığı binanın alt katında yer alan iş yeri çalışanı Aykut Karakuş yaşadıklarını şöyle anlattı, "Oturuyorduk burada, üst kattan bir ses duymaya başladık. Bir anda çatıya ateş parçalarının düştüğünü gördük. Sonrasında dışarı çıktık, baktık ahşap yer yanıyor. Daha sonrasında itfaiye ekiplerine haber verdik. O sırada yangın yan taraflara ve arka taraflara sıçradı. Arkadaşımız mahsur kaldı. Onu itfaiye ekipleri kurtardılar. Herhangi bir can kaybımız yok. Biraz mal kaybımız var" ifadelerini kullandı.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri 3 apartmanı saran yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Kağıthane\'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de korkutan yangın: Alevler 3 binayı sardı - Son Dakika


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