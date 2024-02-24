Kağıthane\'de motosikletli 2 şahıs, polis ekiplerine ateş açtı

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Vatandaşun dertli olduğu konu için bu yorumu yaptı: Bizim de canımızı yakıyor

Kağıthane'de gece saatlerinde polis ekiplerine ateş açan ve 1 memurun yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

Şirintepe Mahallesi'nde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelen olayda, havaya ateş açıldığı yönünde polis ekiplerine ihbar geldi. Olay yerine giden ekipler motosikletli 2 şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi, bu esnada S.Ç. isimli şüpheli memurlara ateş açtı. Saldırıda 1 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Olay sonrası kaçarak bölgeden uzaklaşan S.Ç ve M.F.F. isimli şüpheli iki şahıs, olayda kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Şahısların sorgulamalarında; "Kasten Yaralama, Tehdit, Görevli Memura Mukavemet, Hakaret, Resmi belgede Sahtecilik, 6136 SKM" suçları ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

POLİS MEMURUNUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Ayrıca olay öncesi meskun mahalde havaya ateş açtığı belirlenen H.E.A. isimli şahıs da 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



