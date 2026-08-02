Kağıthane'de Otomobil Bayisinde Çöken Duvar Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika
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Kağıthane'de Otomobil Bayisinde Çöken Duvar Araçlara Zarar Verdi

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İstanbul Kağıthane'de bir otomobil bayisine ait açık otoparkta duvar çöktü, araçlar hasar gördü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobil bayiine ait sıfır araçların üzerine duvarın bir kısmı çöktü. Açık otoparkta bulunan araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil bayiine ait sıfır kilometre araçların bulunduğu açık otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvarın bir kısmı ise sıfır kilometre araçların üzerine düştü. Otaparkta bulunan araçlarda hasar meydana geldi. İşletme müdürünün polis merkezine giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kağıthane, Otomobil, 3. Sayfa, İstanbul, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Otomobil Bayisinde Çöken Duvar Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Otomobil Bayisinde Çöken Duvar Araçlara Zarar Verdi - Son Dakika
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