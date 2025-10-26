Kağıthane\'de sokak ortasında cinayet: 15 el ateş ederek kaçtı

Kağıthane'de sokak ortasında eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Nilay Kotan (42) isimli kadına sokak ortasında 15 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kotan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nilay Kotan hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL