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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kağıthane'de yapılan bir uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 53 bin 900 uyuşturucu hap, 2 buçuk gram marihuana, 3 hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet bulundu.

Kağıthane\'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
10.01.2024 - 23:32,  Güncelleme: 23:34
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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kağıthane'de çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, 3 Ocak tarihinde Harmantepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imal edilerek, ticaretinin gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler, tespit edilen adresin çevresinde güvelik önlemi alarak operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Adreste yapılan aramalarda, 53 bin 900 uyuşturucu hap, 2 buçuk gram marihuana, 3 hassas terazi ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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