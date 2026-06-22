Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
22.06.2026 10:55
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İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı, 1.8 kg marihuana ele geçirildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıkmasının ardından genişletilen çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 830 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 1 adet elektronik paketleme cihazı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kağıthane ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yeni bir çalışma yapıldı. Asaf Caddesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurulan S.Ç. (24) ve F.Z.A. (21) isimli kişilerin üzerleri arandı. Aramalarda, satışa hazır halde toplam 8 gram marihuana türü uyuşturucu ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda; uyuşturucu maddelerin temin edildiği değerlendirilen adres ve kişiler tek tek belirlendi. Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 1 kilo 830 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 1 adet elektronik paketleme cihazı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen Y.K. (23), R.U. (31) ve H.M.K. (25) isimli zanlılar yakalandı. Ö.B. (22) isimli şüpheli ise Sarıyer Huzur Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 37 bin 100 lira çıktı. Şüphelilerden S.Ç. ve F.Z.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. R.U. isimli zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Y.K., H.M.K. ve Ö.B isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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