Kağıthane\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2 şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıkmasının ardından genişletilen çalışmalarda 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir adreste yapılan aramalarda; 1 kilo 830 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 1 adet elektronik paketleme cihazı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kağıthane ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yeni bir çalışma yapıldı. Asaf Caddesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurulan S.Ç. (24) ve F.Z.A. (21) isimli kişilerin üzerleri arandı. Aramalarda, satışa hazır halde toplam 8 gram marihuana türü uyuşturucu ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda; uyuşturucu maddelerin temin edildiği değerlendirilen adres ve kişiler tek tek belirlendi. Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 1 kilo 830 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 1 adet elektronik paketleme cihazı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti faaliyetleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen Y.K. (23), R.U. (31) ve H.M.K. (25) isimli zanlılar yakalandı. Ö.B. (22) isimli şüpheli ise Sarıyer Huzur Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 37 bin 100 lira çıktı. Şüphelilerden S.Ç. ve F.Z.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. R.U. isimli zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Y.K., H.M.K. ve Ö.B isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL