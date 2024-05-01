Kağızman'da Muhtarlık Seçim Sonuçlarından Dolayı Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kağızman'da Muhtarlık Seçim Sonuçlarından Dolayı Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Kağızman\'da Muhtarlık Seçim Sonuçlarından Dolayı Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde köy muhtarlığını kazanan A. Y.'nin yakınları ile muhtar adayı A. T.'ye destek verenler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini yaraladı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma güvenlik önlemleri aldı ve tahkikat başlatıldı.

01.05.2024 08:13
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Kağızman'da muhtarlık seçim sonuçları dolayısıyla çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde köy muhtarlığını kazanan A. Y.'nin yakınları ile muhtar adayı A. T.'ye destek verenler arasında köyde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirlerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan K.T., Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı 2 kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma Denizgölü köyü ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kağızman'da Muhtarlık Seçim Sonuçlarından Dolayı Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağızman'da Muhtarlık Seçim Sonuçlarından Dolayı Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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