Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçik, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçiğin, bölgede operasyonlara aralıksız devam ettiğini bildirdi. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar ile terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahraman Mehmetçik Zap'ta Operasyonlara Devam Ediyor - Son Dakika
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