Kahramanmaraş Afşin'de MHP'li vekil Karakoç'un yaralandığı kaza kamerada yer aldı

Kahramanmaraş Afşin'de MHP'li vekil Karakoç'un yaralandığı kaza kamerada yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Afşin'de dün meydana gelen trafik kazasında MHP'li vekil Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı, kamyonetteki 1 kişi öldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin kavşakta kamyonete hızla çarptığı anlar yer aldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
KAMYONETTEKİ 1 KİŞİ CAN VERDİ
Kaza, dün Afşin-Elbistan kara yolu Gerger Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ve koruma polisinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kavşaktaki kamyonete otomobilin hızla çarpması yer aldı.
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