Kahramanmaraş Müzesinde Şüpheli Valiz Alarmı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Müzesinde Şüpheli Valiz Alarmı

Kahramanmaraş müzesi girişine bırakılan şüpheli valiz hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Bir kişi tarafından bırakılan valiz, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bir ortamda fünye ile patlatılma planı yapıldı. Ancak valizin sahibi olduğunu söyleyen bir genç çıkarak valizin içinden sadece kıyafetler çıktığını belirtti. Olayın ardından polis ekipleri incelemelerine devam ediyor.

22.02.2024 17:30  Güncelleme: 17:31
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Kahramanmaraş müzesinde şüpheli valiz alarmı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş müzesi girişine bırakılan şüpheli valiz hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Azerbayban Bulvarı'ndaki Kahramanmaraş müzesi girişinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi müze girişindeki ağacın önüne bir valiz bırakıp bölgeden hızla ayrıldı. Müze çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çevredeki vatandaşların bakışları arasında valizin fünye ile patlatılması planlandı.

Bir müddet sonra polis ekiplerinin yanına gelen bir genç, valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Kontrol edilen valizin içinden kıyafetler çıktı.

Olay sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. .

Kahramanmaraş Müzesinde Şüpheli Valiz Alarmı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş Müzesinde Şüpheli Valiz Alarmı - Son Dakika

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