Kahramanmaraş\'ta İki Orman Yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları 30 saattir sürerken, ikinci yangın haberi geldi. Pazarcık ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına ekiplerin havadan müdahaleye başladığı bildirildi.

İlk Yangın, dün sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler sevk edildi. 33 araç, 3 helikopter ve yaklaşık 160 personel, 25 gönüllü ile gün boyu havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Sarp arazi ve yolu bulunmayan alanda iş makineleri yol açıp yangına ulaşmaya çalıştı. Yoğunlukla makilik alanda devam eden yangına müdahale 30 saattir sürerken, ekiplerin aralıksız çalışmasının devam ettiği, havadan müdahalenin kesilmeden sürdürüldüğü kaydedildi.

İkinci yangın çıktı

Diğer yangın söndürülmeden bu kez Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Söğütlü mevkiinden orman yangını haberi geldi. Bölgeye hem havadan hem de karadan ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Dumanların çevreyi sardığı yangına ilk müdahalenin havadan yapıldığı, diğer ekiplerin de ulaşmak üzere olduğu belirtildi.

Her iki yangına da müdahalenin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ