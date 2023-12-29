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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan sürücüye cezai işlem uyguladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan sürücüye cezai işlem uyguladı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücüye cezai işlem uyguladı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sürücü yakalanarak trafikte tehlikeli araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlalleri gibi maddelerden yaklaşık 6 bin lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş\'ta polis ekipleri \'dur\' ihtarına uymayan sürücüye cezai işlem uyguladı
29.12.2023 - 10:13,
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubeye bağlı yunus ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan A.G. idaresindeki araç, bölgeden uzaklaştı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobil Uzunoluk Caddesi'nde bulundu. Sürücüye trafikte tehlikeli araç kullanmak, kırmızı ışık ihlalleri gibi maddelerden yaklaşık 6 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kısa süreli gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan sürücüye cezai işlem uyguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan sürücüye cezai işlem uyguladı - Son Dakika
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