Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücüye cezai işlem uygulandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şubeye bağlı yunus ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan A.G. idaresindeki araç, bölgeden uzaklaştı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobil Uzunoluk Caddesi'nde bulundu. Sürücüye trafikte tehlikeli araç kullanmak, kırmızı ışık ihlalleri gibi maddelerden yaklaşık 6 bin lira cezai işlem uygulandı.
Kısa süreli gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta polis ekipleri 'dur' ihtarına uymayan sürücüye cezai işlem uyguladı - Son Dakika