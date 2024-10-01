Kahramanmaraş'ta Sahte Altın Operasyonu

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Kahramanmaraş'ta sahte altın üreterek piyasaya süren çete, gerçekleştirilen operasyonla çökertildi.

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkoğlu ilçesinde üretilen sahte altınların Kahramanmaraş, Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin illerinde piyasaya sürüldükleri yönünde ihbar ve beyanların alınması üzerine şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 20 kişinin söz konusu olaya karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında toplamda 15 ara yakalama gerçekleştirilirken bugün itibarıyla Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç delillerini elde etme ve şüpheli şahısları yakalamaya yönelik Kahramanmaraş ve Eskişehir illerinde 17 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama işlemleri sonucunda çok sayıda uyuşturucu uyarıcı madde ve sahte altın ele geçirilirken, soruşturma dahilinde 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, soruşturmayı titizlikle yürütmeye devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ