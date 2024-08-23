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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerini bildirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına erken müdahale büyük bir maddi hasarın önüne geçti. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.