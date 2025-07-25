Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 FY 801 plakalı Volkswagen marka minibüs kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste bulunan 2 yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yolcu konumda bulunan A.Ç isimli kadın hayatını kaybetti. Olay yeri incelemenin ardından yolcu konumdaki kadının cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ