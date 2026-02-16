Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 10 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çakallıçullu Mahallesi'nde bir petrol istasyonu yanında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan 10 yaralıyı çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ