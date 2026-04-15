Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da Okul Saldırıları ve Telegram Provokasyonları

15.04.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul saldırıları sonrası Telegram'da saldırganları öven ve yeni tarih veren paylaşımlar yapıldı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırıları sonrası Telegram gruplarında saldırıları öven mesajlar kan dondurdu. Gruplarla yapılan konuşmalarda saldırganların övüldüğü ve yeni saldırılar için tarih verildiği görüldü. Emniyet güçleri, provokasyon içerikli paylaşımlar için inceleme başlattı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar adeta kan dondurdu. Daha önce Ahmet Menguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye'nin gündemine gelen "C31 K" isimli Telegram grubunda okul saldırıların ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

Grupta "Barış Çelik" ismiyle yazan kullanıcının, "Yarına bir sürü müşteri çıktı. Okullara saldırılan düzenleyeceğiz" mesajı dikkat çekerken, bir başka kullanıcı ise, "İşler açıldı. Her türlü okul basılır" ifadesi dikkat çekti. Grupta saldırılar için fiyat tarifesi paylaşıldığı da görüldü.

Sosyal medyada infiale neden olan mesajlar üzerine emniyet güçleri de harekete geçti. Paylaşımlarla ilgili Siber Şube ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Telegram, Güvenlik, Suç

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 22:41:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.