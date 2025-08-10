Kahta\'da Yangın Korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin bodrum katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve iş yeri sahibi yaptı.

Yoğun duman nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen iş yeri sahibi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen olayda binada hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN