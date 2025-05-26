Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı - Son Dakika
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Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı

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Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı
26.05.2025 08:54
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Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı
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17 yaşındaki Timur Cihantimur'un sebep olduğu ölümlü kaza sonrası kamuoyunun tepkisini çeken isimlerden olan gelen doktor Bülent Cihantimur, bu kez Danla Biliç'in yaptığı bir estetik itirafıyla anılıyor. Biliç, üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun Cihantimur tarafından uygulandığını, işlem sonrası dolgunun kaburgalarına kadar kaydığını ve bu nedenle yeni bir ameliyat geçireceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında, 17 yaşındaki Timur Cihantimur, babası Bülent Cihantimur'a ait Porsche marka araçla yol kenarında park halindeki ATV'lere çarpmış, kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Danla Biliç'ten dikkat çeken Bülent Cihantimur itirafı

Kazanın ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmış, Cihantimur daha sonra ABD'de yakalanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Olay sonrası kamuoyunun tepkisini çeken bir başka gelişme, Bülent Cihantimur'un yurt dışında "Doktor B." adıyla bir televizyon şovu hazırlığında olduğunun ortaya çıkmasıydı. Ancak söz konusu proje, gelen yoğun tepkiler üzerine iptal edildi. Cihantimur'un ismi, son olarak Oğuz Murat Aci'nin eşine yaptığı maddi ödeme ile gündeme gelmişti.

Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı

DOKTORUNU İFŞA ETTİ

Bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Danla Biliç, uzun süredir dile getirdiği fakat ismini vermediği doktorla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Biliç, üç yıl önce kalçasına yaptırdığı ve zamanla kaburgalarına kadar yayılan dolguyu yapan kişinin Bülent Cihantimur olduğunu açıkladı. Ünlü sosyal medya fenomeni, daha önce çeşitli açıklamalarda bulunsa da ilk kez doğrudan isim verdi.

TEKRAR AMELİYAT OLACAK

Biliç açıklamasında şu ifadeleri kullandı,"Danla'nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor."

Danla Biliç'ten dikkat çeken Bülent Cihantimur itirafı

Biliç bu paylaşımı ardından takipçisinin "Doktorun ismini verdin" uyarısına cevap olarak "Evet, kendisine hiçbir şey yaptırmamanız için" dedi.

Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı

Bülent Cihantimur, Timur Cihantimur, Ameliyat, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalça dolgusu kaburgasına çıkan Danla Biliç doktorunu suçladı ve ismini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • aragorn:
    KALÇA DOLGUSU BEN YAPARDIM ELİMDEN GELİYOR ASLINDA YANLIŞ ADMAMA GİTNİŞSİNİZ 14 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Moda estetik değil yalnız artık.geride kalmıslar 5 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Çok iyi olmuş 3 0 Yanıtla
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