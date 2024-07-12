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Kaldırıma çarpan araç takla attı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde SUV tarzı araç kaldırıma çarparak takla attı. Yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Sarıkamış Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ç. idaresindeki 34 KGJ 558 plakalı Dacia marka SUV tarz araç, kaldırıma çarparak takla attı. Hafif yaralanan U.Ç., vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.