Kalorifer Yangını Aracı Yakıp Hurdaya Çevirdi

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Kalorifer motorundan çıkan yangın aracı hurdaya çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolu'nda seyir halinde olan hafif ticari aracın kalorifer motorunda yangın çıktı. Yangın sebebiyle aracın tamamı yanarak hurdaya dönerken şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, D130 Karayolu Karamürsel- Altınova sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 JS 417 plakalı hafif ticari aracın kalorifer motorunda yangın çıktı. Sürücü ve yolcu hemen araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede aracın tamamına sirayet ederken bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, aracın tamamı yanarak hurdaya döndü.

Olayda kimse yara almazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.