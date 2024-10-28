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Kameralar Cinayeti Çözdü

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Zonguldak'ta 70 yaşındaki adam, alacak nedeniyle 54 bıçak darbesiyle öldürüldü. Zanlı yakalandı.

28.10.2024 12:30
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Polis, 750 saatlik kamera kaydını inceleyip cinayeti çözdü

Yaşlı adamı 54 yerinden bıçaklayıp suç aletiyle kayıt cihazını ormana attı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer'in evinde 54 bıçak darbesiyle ölü bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler 750 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip cinayeti çözdü. Zanlının, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşlı adamı öldürüp evdeki kayıt cihazı ile suç aleti olan bıçağı ormanlık alana ve ırmağa attığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ta geçen 21 Ekim günü Asma Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Kamil Gezer'den haber alamayan komşusu evin önüne geldi. Cep telefonu ile Gezer'i arayan komşusu telefon sesinin evden geldiğini fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile girdikleri evde yaşlı adamı evin banyosunda bıçaklanmış şekilde buldu.

750 saatlik görüntüyü inceleyip zanlıya ulaştılar

Evin çevresinde inceleme yapan ekipler delil topladı. Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopside Gezer'in 54 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Gezer, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 750 saatlik görüntüyü izledi. Görüntülerden Engin V.'ye ulaşıldı.

Suç aletiyle kayıt cihazını ormanlık alana atmış

Ekipler, evdeki kayıt cihazının alındığını da belirleyince Engin V.'nin suç aleti ile birlikte kayıt cihazını Çaycuma ilçesindeki ormanlık alan ve ırmağa attığını tespit etti. Bölgede geniş çaplı yapılan arama sonrası suç aleti bıçak ve kayıt cihazı bulundu.

Cinayeti alacak verecek yüzünden işlemiş

Engin V.'nin cinayeti alacak verecek mevzusu nedeniyle işlediği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Engin V., geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının adliyedeki sorgusu sürüyor.

Kameralar Cinayeti Çözdü
Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Suç, Son Dakika

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