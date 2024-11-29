Kamu Görevlisi Kılığına Giren Dolandırıcılar Tutuklandı

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Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı 1 milyon 220 bin lira dolandıran 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı 1 milyon 220 bin lira dolandıran şahıslara yönelik Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Artvin, Ankara ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiş operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Tunceli'ye getirilen ve sorguları tamamlanan 8 kişi mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - TUNCELİ