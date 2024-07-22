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Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akrabasını öldürdüğü bıçakla video çekip paylaşan şahsın cinayeti nasıl işlediğine ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Urfa Kapısı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. (17), husumetli oldukları Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayan S.K., daha sonra kaçarak uzaklaştı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O anlar kameraya yansıdı

Cinayet zanlısı S.K., gece saat 01.47 sıralarında Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi. Köşede duran şahıs, bire süre telefonla konuşup kurcaladıktan sonra istasyonun diğer tarafına gidip gözden kayboldu. S.K., kısa bir süre sonra olay yerinden kaçarken bacağını tutup sekerek kameranın açısına giren Abdullah Kabakulak ise elbisesini indirip bacağını bağlayarak kanı durdurmaya çalıştı. Bacağını bağladıktan sonra yere düşen Abdullah Kabakulak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kanlı cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı

Olayın ardından ilçe merkezinde elindeki kanlı cinayet bıçağıyla gezen S.K., tehditler savurduğu anları videoya çekti. S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını kıskıvrak yakaladı.