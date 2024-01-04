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Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de kanser tedavisi gören oğlunu hastaneden dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba, Sakarya'da defnedildi. Baba Turgay Mert'in kontrolünden çıkan araç, direğe çarparak kaza yapmıştı. Eşi ve oğlu yaralı olarak kurtuldu.

Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı, son yolculuğuna uğurlandı
04.01.2024 - 15:10,  Güncelleme: 15:11
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Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Kocaeli'de kanser tedavisi gören oğlunu götürdükleri hastaneden döndükleri esnada meydana gelen kazada baba Turgay Mert hayatını kaybederken, eşi ve oğlu yaralanmıştı. Hayatını kaybeden baba, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün İzmit ilçesi Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon başında fenalaşan Turgay Mert'in kontrolünden çıkan 54 ABJ 852 plakalı hafifi ticari araç, önce aydınlatma sonra Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motor araçtan dışarıya fırladı. Sürücü Turgay Mert, eşi A.M. ve oğlu O.M. araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle A.M. ve O.M. araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri kalbi duran Turgay Mert'e araç içinde dakikalarca kalp masajı yaptı. İlk müdahalelerinin ardından ambulansa taşınan baba, anne ve oğulları Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Turgay Mert hayatını kaybetti. Ailenin, kanser tedavisi gören oğulları O.M. için Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldikleri ve eve dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Hayatını kaybeden adam memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de tedavi için gittikleri hastaneden dönerken sürücünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mert, hastane işlemleri sonrasında memleketi Sakarya'nın Serdivan ilçesine getirildi. Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mert, Adapazarı ilçesinde bulunan Emirsultan Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kanser tedavisi gören oğlunu götürdüğü hastaneden dönerken kaza yapmıştı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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