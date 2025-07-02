Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı

Prenses Kate, uzun bir aradan sonra ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı. Essex'teki Colchester Hastanesi'ne yaptığı ziyarette, kanser tedavisinden sonra yaşadığı süreci samimi sözlerle paylaştı. Ascot yarışlarına katılmaktan son anda vazgeçen Kate, geri dönüş sürecinde "doğru dengeyi bulmak zorunda kaldığını" söyledi.

Kate, hastane bahçesinde sağlık çalışanları ve hastalarla buluştu, kendi adını taşıyan "Catherine's Rose" güllerinden bazılarını iyileşme bahçesine dikti. Burada yaptığı konuşmada, tedavi sürecinden sonra yaşananların genellikle göz ardı edildiğini belirtti:

"Tedavi süresince güçlü görünmeye çalışıyoruz ama tedavi bittiğinde her şey bitmiş olmuyor. Artık hastane ekibinden değilsiniz ama evde de eski hayatınıza dönmeniz kolay olmuyor. Bu süreçte rehberlik edecek birinin olması çok değerli."

Ayrıca, hem hastalar hem de aileleri için bu sürecin "hayat değiştirici" olduğunu vurgulayan Kate, "Yeni bir düzene alışmak zaman alıyor ve bu süreç bazen çok inişli çıkışlı olabiliyor" dedi. Böyle destek alanlarının diğer topluluklarda da olmasını temenni ettiğini ekledi.

Prenses Kate'e 2024 yılında kanser teşhisi konmuş, geçirdiği karın ameliyatından sonra kemoterapiye başlamıştı. Eylül 2024'te tedavisini tamamladı ve 2025'in başında iyileşme sürecine girdiğini duyurdu.

Bugünkü ziyareti sırasında, satışı kanser vakfına bağışlanacak 50 "Catherine's Rose" gülü de hastaneye bağışlandı. Bu özel güller, İngiltere genelindeki çeşitli hastane ve toplum bahçelerine dağıtılacak. Prenses etkinlikte sade ve şık tarzıyla dikkat çekti.

Kate ayrıca bahçeyi tasarlayan ünlü peyzaj mimarı Adam Frost ile de bir araya geldi. Hastanenin iyileştirme bahçesi 2024 yılında açıldı ve hastalar, sağlık çalışanları ile ziyaretçilerin stres atıp moral bulabileceği huzurlu bir ortam sunmayı amaçlıyor. Bu proje, Prens ve Prenses'in hamisi olduğu yardım kuruluşlarıyla birlikte hayata geçirildi.

Prenses Kate, geçen ay katılması beklenen Royal Ascot etkinliğinden de sağlık nedenleriyle çekilmişti. Katılamadığı için üzgün olduğunu belirten kaynaklar, iyileşme sürecine öncelik vermesi gerektiğini ifade etti.

Yarışlara Prens William yalnız katıldı. Kate her ne kadar orada olamasa da, moralini koruyan William gün boyunca diğer kraliyet üyeleriyle sohbet etti. Saray, Kate'in görevlerine dönüş sürecinde esnek bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Kate, Ascot'a katılamasa da, Çocuk Hastaneleri Haftası kapsamında sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı. East Anglia ve Ty Hafan Çocuk Hastaneleri'nin hamisi olan Kate, şu sözlerle ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti:

"Hiçbir anne-baba, çocuğunun hayatını kısaltabilecek bir hastalığı olduğunu duymayı beklemez. Bu, binlerce aile için acı bir gerçek. Ancak çocuk hastanelerinin desteğiyle bu süreci yalnız yaşamıyorlar."

Kate'in halkla buluştuğu bu özel gün, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın İskoçya'daki resmi ziyaretleriyle aynı zamana denk geldi. Kral, Holyrood Sarayı'nda geleneksel "Anahtar Töreni" ile Royal Week'i başlatırken, Kraliçe Camilla da hemşirelere özel bir resepsiyona ev sahipliği yaptı.