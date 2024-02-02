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Kanuna aykırı avcılık yapan şahıslara 345 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kanuna aykırı avcılık yapan şahıslara 345 bin lira ceza kesildi

Kanuna aykırı avcılık yapan şahıslara 345 bin lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasalara aykırı şekilde yaban keçisi avlayan kişilere 345 bin 988 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Söz konusu kaçak avcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanına yansıdı. Tunceli'de yaban keçisi avlayan şahıslar Milli Parklar fotokapanına yakalandı. DKMP ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

02.02.2024 17:05
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Kanuna aykırı avcılık yapan şahıslara 345 bin lira ceza kesildi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, yasalara aykırı şekilde yaban keçisi avlayan kişilere 345 bin 988 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Söz konusu kaçak avcılar Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanına yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından konuyla ilgili gönderisinde, " Tunceli'de yaban keçisi avlayan şahıslar Milli Parklar fotokapanına yakalandı. DKMP ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanuna aykırı avcılık yapan şahıslara 345 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanuna aykırı avcılık yapan şahıslara 345 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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