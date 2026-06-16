Kapıkule\'de 5 Kilo Altın Takı Ele Geçirildi

Edirne üzerinden Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen kaçakçılara gümrük memurları geçit vermedi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan bir yolcu aracı, Bulgaristan yetkililerinin dikkati sayesinde büyük bir kaçakçılık operasyonunun adresi oldu.

"BEYAN EDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK" DEDİLER

Edinilen bilgilere göre olay, 14 Haziran Pazar gecesi meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan Romanya plakalı bir yolcu aracı, Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo gümrük noktasına ulaştı. Araçta Romanya vatandaşı olan bir sürücü, Suriye asıllı Romanya vatandaşı bir kadın ve 4 yaşındaki bir çocuk bulunuyordu. Aile görünümü çizen şahıslar, gümrük memurlarının rutin soruları üzerine gümrüğe "beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını" ifade ettiler.

RİSK ANALİZİ ELE VERDİ: 6 PAKET ALTIN FIŞKIRDI

Şahısların beyanlarına rağmen gümrük ekiplerinin gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları sonucunda araç şüpheli bulunarak detaylı inceleme (X-ray ve fiziki arama) için özel alana alındı.

Yapılan titiz aramalar sırasında, aracın gizli bölmelerinde toplam 6 ayrı paket tespit edildi. Paketler açıldığında ise ekipler gözlerine inanamadı. İçerisinde yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerin bulunduğu tam 5 kilo 170 gram ağırlığında, 21 ayar altın takı ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kaçak altın takılara gümrük muhafaza ekiplerince el konulurken, lüks araçtaki şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan ön soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.