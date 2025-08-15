Kapıkule'de Esrar Operasyonu: 245 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kapıkule'de Esrar Operasyonu: 245 Kilo Ele Geçirildi

Kapıkule\'de Esrar Operasyonu: 245 Kilo Ele Geçirildi
15.08.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kapıkule'de düzenlenen iki operasyonda toplam 245 kilo esrar ele geçirildi, 2 gözaltı.

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 245 kilo 932 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda yürüttükleri risk analizi ve şüphe üzerine iki başarılı operasyona imza attı.

Yapılan operasyonda, 'şeytan dorse' olarak tabir edilen (ön kısmı kamyon, arka kısmı dorse) bir araç X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilen alanda Narkotik Dedektör Köpeği 'Füge' ile arama yapıldı. Köpeğin mobilya cinsi eşyaya tepki vermesi üzerine masa ve masa ayaklarının doğal boşluklarının tahta ile kapatıldığı belirlendi. Vidalar sökülerek yapılan detaylı aramada, 51 pakette toplam 80 kilo 620 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de yapılan diğer operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır, X-Ray taramasına sevk edildi. Şoförün tırı gümrüklü sahada bırakıp yurt dışına yaya olarak çıkmak istemesi üzerine durumdan şüphelenildi. CCTV kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli hareketler sonrası yapılan incelemede, dorseyi çevreleyen güvenlik halatının kesilip yapıştırıcıyla tutturulduğu belirlendi. Güvenlik mührü açılarak yapılan aramada, yasal yükün arta kalan kısmında bulunan kolilerde, şeffaf poşetlere sarılı 64 pakette toplam 165 kilo 312 gram esrar bulundu. Bu olayda da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılarına karşı kararlı mücadelesinin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, edirne, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de Esrar Operasyonu: 245 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:23:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kapıkule'de Esrar Operasyonu: 245 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.