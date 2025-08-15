Kapıkule\'de Esrar Operasyonu: 245 Kilo Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 245 kilo 932 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda yürüttükleri risk analizi ve şüphe üzerine iki başarılı operasyona imza attı.

Yapılan operasyonda, 'şeytan dorse' olarak tabir edilen (ön kısmı kamyon, arka kısmı dorse) bir araç X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk tespit edilen alanda Narkotik Dedektör Köpeği 'Füge' ile arama yapıldı. Köpeğin mobilya cinsi eşyaya tepki vermesi üzerine masa ve masa ayaklarının doğal boşluklarının tahta ile kapatıldığı belirlendi. Vidalar sökülerek yapılan detaylı aramada, 51 pakette toplam 80 kilo 620 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule'de yapılan diğer operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır, X-Ray taramasına sevk edildi. Şoförün tırı gümrüklü sahada bırakıp yurt dışına yaya olarak çıkmak istemesi üzerine durumdan şüphelenildi. CCTV kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli hareketler sonrası yapılan incelemede, dorseyi çevreleyen güvenlik halatının kesilip yapıştırıcıyla tutturulduğu belirlendi. Güvenlik mührü açılarak yapılan aramada, yasal yükün arta kalan kısmında bulunan kolilerde, şeffaf poşetlere sarılı 64 pakette toplam 165 kilo 312 gram esrar bulundu. Bu olayda da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılarına karşı kararlı mücadelesinin devam ettiği bildirildi. - EDİRNE