Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu: 4.3 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu: 4.3 Kilo Ele Geçirildi

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Kapıkule'de yapılan operasyonda, 4.3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

19.02.2025 12:10
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Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

EDİRNE - Kapıkule'de Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada gümrük ekipleri ve 'Şeff' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepkileri üzerine bagajda bulunan bavul içerisindeki kişisel giyim eşyalarının arasına gizlenmiş halde şeffaf naylon streç ile sarılı paketler milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde elle geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası'nda kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlediği operasyonda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde elle geçirildi.

Zehir Tacirlerine göz açtırmayan ekipler, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizleri sonucu takibe alınan bir otomobili şüphe üzerine X-Ray tarama cihazına sevk edildi.

Otomobilde gerçekleştirilen arama sonucu Kapıkule'de görevli 'Şeff' isimli narkotik dedektör köpeğinin tepkileri üzerine bagajda bulunan bavul içerisinde, kişisel giyim eşyalarının arasına gizlenmiş ve şeffaf naylon streç ile sarılı paketler tespit edildi.

Yapılan kontrollerde toplam 4 kilo 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, kaçak eşya taşımakta kullanılan otomobille de el konuldu.

Uyuşturucu maddelerin Türkiye'deki alıcısına yönelik yapılan operasyon sonrasında toplamda 4 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam esiyor.

Gümrük muhafaza ekipleri, zehir tacirleriyle mücadelesine kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de Uyuşturucu Operasyonu: 4.3 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

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