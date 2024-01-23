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Kapıkule'den çıkan tırda 30 bin paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
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Kapıkule'den çıkan tırda 30 bin paket kaçak sigara bulundu

Edirne'de bulunan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısına giriş yapan tırda alçı levhalara gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Türkiye'den Bulgaristan'a giren Türk vatandaşı olan sürücü, alçı inşaat levhalarına ilişkin belgeleri sundu ancak araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, tırda şüpheli yoğunluk alanları tespit etti ve özel olarak kesilen 5 alçıpan palet içinde 30 bin paket sigara bulundu. Ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değeri 87 bin euro olarak belirtildi.

Kapıkule\'den çıkan tırda 30 bin paket kaçak sigara bulundu
23.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:05
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Edirne'de bulunan Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısına giriş yapan tırda alçı levhalara gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara bulundu.

Türkiye'den Bulgaristan'a giren Türk vatandaşı olan sürücü, Türkiye'den Fransa'ya taşınan alçı inşaat levhalarına ilişkin belgeleri sundu. Araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.

600 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Tırda yoğunluk görülmesi üzerine özel X-ray ekipmanıyla yapılan kontrol faaliyetleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargoda şüpheli yoğunluk alanları tespit etti. Gümrük görevlilerinin yaptığı fiziki kontrolde, tamamı yabancı etiketli üç markaya ait 30 bin paket (600 bin adet) sigaraların özel olarak kesilen 5 alçıpan palet içinde saklandığını keşfetti.

Bulgaristan Gümrükler bakanlığı ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 87 bin euro olduğu belirtildi. Alçıpanlar arasında çıkan sigaralar ile ilgili, Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.

Bir milyon 450 bin paket sigara ele geçirildi

2024 yılı başından itibaren 1 milyon 453 bin paketten fazla Tekel bandrollü kaçak sigaranın Kapitan Andreevo gümrük memurları tarafından yakalandığı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, Fransa, Edirne, Trafik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'den çıkan tırda 30 bin paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'den çıkan tırda 30 bin paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
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