Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 91 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafında bulunan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde 91 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaptan Andreevo'nun gümrük memurları tarafından Türkiye'den ülkeye giren tırlarda yapılan 3 ayrı incelemede ilk olay, Türk plakalı bir kamyonun kontrol noktasına gelmesiyle ortaya çıktı. Türk vatandaşı olan şoför, Türkiye'den İngiltere'ye taşınan tekstil ve mobilya ürünlerine ilişkin düzenli belgeleri ibraz ederken kamyonda, beyan edilen mallar arasında altı metal dolapta yabancı tüketim vergisi etiketli 71 bin 500 kutu sigara bulundu. Ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 235 bin euro olduğu öğrenildi.
Diğer olayda, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Fransa'ya eşya taşıyan Türk tescilli başka bir kamyonda yapılan incelemede 16 bin 470 kutu sigara bulundu. Ele geçirilen sigaraların metal dolaplarda ve elektrik panolarında saklandığı gözlendi. Başka bir tır şoförü hakkında, gümrük yetkililerinin bilgisi ve izni olmadan devlet sınırından sigara taşımaya teşebbüs etmesi nedeniyle idari ihlale ilişkin bir işlem düzenlendi. Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Almanya'ya nakledilen ve beyan edilen grup mallar arasında 3 bin 800 kutu sigaraya rastlandı. Yapılan yakalamalar sonrası Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altındaki soruşturmacı gümrük müfettişleri tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı. - EDİRNE
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