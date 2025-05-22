Kapıkule ve Pendik'te Kaçak Operasyonları - Son Dakika
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Kapıkule ve Pendik'te Kaçak Operasyonları

22.05.2025 22:26
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Kapıkule'de 661 kg esrar, Pendik'te 115 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Soruşturmalar devam ediyor.

Kapıkule'de 661 kilogram esrar, Pendik, Ambarlı'da ise 115 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

EDİRNE - İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonlarda, milyonlarca lira değerinde kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Pendik, Ambarlı ve Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonlarla toplamda 661 kilogram esrar ve 115 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

"Pendik Limanı'nda kaçak sigara operasyonu"

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi kapsamında, Türkiye üzerinden İngiltere'ye transit taşıma beyanıyla Pendik Gümrük Limanı'na gelen bir tır şüpheli bulunarak x-ray taramasına alındı. Taramada olağandışı yoğunluk tespit edilen araçta detaylı kontroller yapıldı. Yapılan incelemelerde, içleri özel olarak oyulan kerestelerin içine gizlenmiş 115 bin paket kaçak sigara bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 690 bin TL olduğu belirtilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

" Ambarlı Limanı'nda 279 kilo esrar yakalandı"

İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise 279 kilogram esrar ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın kullandığı Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi ve Karar Destek Sistemi üzerinden gelen ihbarı değerlendirerek, Bulgaristan'dan gelen ve ayçiçeği küspesi taşıyan bir aracı mercek altına aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kontrollerde, aracın taşıdığı yük içerisinde yer alan 8 çuvalda vakumlu poşetlere gizlenmiş 279 kilogram esrar bulundu. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon 700 bin TL olduğu öğrenildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

"Kapıkule'de 382 kilogram uyuşturucu ele geçirildi"

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da uyuşturucuya geçit verilmedi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yürütülen hedefleme çalışmaları sonucu, yurda giriş yapmak üzere gelen bir araç şüpheli bulunarak x-ray taramasına yönlendirildi. Taramada tespit edilen yoğunluk üzerine yapılan fiziki aramada, yasal yükün üzerine gizlenmiş koliler içerisinde toplam 382 kilogram esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 233 milyon 555 bin TL olduğu bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule ve Pendik'te Kaçak Operasyonları - Son Dakika

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