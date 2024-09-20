Kapıları Açık Araçla Tehlikeli Yolculuk

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Trafikte tehlikeli yolculuk; kapıları açık ilerledi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de seyir halindeki aracının kapılarını açarak seyreden ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye idari para cezası kesildi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Ürgüp ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince yapılan uygulamalarda Güllüce caddesinde aracını trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandığı tespit edilen şahsa ; trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak, saygısızca araç sürmek ve ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddelerinden toplamda 2.070 TL idari para cezası ve 50 ceza puanı uygulandı.