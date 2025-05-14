Kapısı Açık Otobüs Ölüm Getirdi - Son Dakika
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Kapısı Açık Otobüs Ölüm Getirdi

Kayseri'de otobüsün kapısı açıkken düşen yolcu yaşamını yitirdi, şoföre 2 yıl 1 ay ceza verildi.

14.05.2025 17:58
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1 kişinin ölümüne neden olan kapısı açık giden otobüsün şoförüne 2 yıl 1 ay ceza

KAYSERİ - Kayseri'de Ş.Ö.'nün kapısı açık giden otobüsten düşerek hayatını kaybettiği olayın davasında, otobüs şoförüne 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Y.A. ve avukatlar katıldı. Mahkemede sanık Y.A.'nın savunma dilekçesinde, "Kamera görüntüleri incelendiğinde müteveffa Ş.Ö. dahil bir takım yolcuların otobüse bindiği, yolcu alımı sonrası sanık müvekkilin duraktan ayrılarak hareket ettiği anlaşılacaktır. Hareket etmesinden yaklaşık 20-30 metre sonra yol üzerinde bulunan kasisten geçerken fren yaptığı da aşikardır. Bu anlamda hem dosya kapsamında hem de mütalaada her ne kadar ani fren yapıldığından bahsedilse dahi, kamera görüntüleri incelendiğinde müvekkilin hareket sonrası hızının 15-20 km/saat olduğu yani frenleme öncesi çok düşük hızlarda olduğu anlaşılacaktır. Bu anlamda her ne kadar mütalaada müvekkilin ani fren yapması sonucu müteveffanın dengesini kaybetmek suretiyle düştüğü zikredilse dahi, mezkur kamera görüntülerinde kasisten geçmek için yavaş frenleme yaptığı ve kasisten geçme anında otobüsün sallanması sonucu Ş.Ö.'nün dengesini kaybederek düştüğü anlaşılmaktadır. Öncelikle işbu hususunun mahkemenizce dikkate alınması elzemdir. Her ne kadar mütalaada "sanığın araç kapısı açık bir şekilde hareket etmek ve trafik işaret levhalarına uymamak suretiyle" ifadesi yer alsa dahi, müvekkilin trafik işaret levhalarına uymamak yönünde herhangi bir eyleminin olmadığı aşikardır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca savunmada, "Adli Tıp Kurunca tanzim edilen bilirkişi raporu incelendiğinde, raporun 3. Sayfasında "kroner lümeni daraltan yüzde 95-98 oranında kalsifik aterom plağı" olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen bu plakların kopması ve kan dolaşıma karışması olağan bir durumdur. Özellikle müteveffanın yaşı dikkate alındığında bahsi geçen plakların kan dolaşımında dolaşması sonucu kişi kalp krizi geçirebilir ya da beynine pıhtı atabilir. Kati ölüm raporu incelendiğinde ise müteveffanın beyin damarlarının tıkanması sonucu ölüm olayının gerçekleştiği anlaşılacaktır. Zaten kaza olayı ile ölüm olayı arasında yaklaşık 40 günlük bir zaman dilimi vardır. Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde, Ş.Ö.'nün vefat etmesine sebep olan olay ile otobüsten düşmesi sonucu yaralanması arasındaki illiyet bağının kesildiği en azından zarar gördüğü anlaşılmaktadır. Bu kapsamda hüküm tesis edilirken bu hususlar göz önüne alınmalıdır" denildi.

Mahkeme heyeti sanık Y.A.'ya önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verip, cezada indirime giderek 2 yıl 1 ay hapis cezası almasına karar verdi.

Olay

27 Eylül'de Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki duraktan evine gitmek için Y.A. idaresindeki halk otobüsüne binen Ş.Ö. koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçiren talihsiz adam tedavi altına alındı. Ş.Ö., 37 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapısı Açık Otobüs Ölüm Getirdi - Son Dakika

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