Kapitan Andreevo\'da hibrit aküye gizlenen 4 kilo 560 gram esrar ele geçirildi

IHAAW232409-ASA/20-10-2026

- Akünün altına gizlenen 4 kilo 560 kilo esrar ele geçirildi

- Türkiye'ye sokulmak istenen 4 kilo 560 gram esrar sınırda yakalandı

(Fotoğraflı)

Mesut Çınar

SOFYA (İHA) - Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğünde, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmeye çalışan bir otomobilin hibrit aküsünün arkasına gizlenmiş 4 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan Gümrük Genel Müdürlüğü ve Gümrük İdaresi ekiplerinin ortak operasyonunda, 18 Ekim 2026 tarihinde Bulgaristan'dan Türkiye'ye geçiş yapmak isteyen Bulgaristan plakalı otomobil detaylı incelemeye alındı.

Akünün arkasındaki özel bölmede bulundu

Araçta yapılan aramada, hibrit akünün arkasında özel olarak hazırlanmış bölmeye gizlenmiş 6 polietilen torba içerisinde esrar bulundu. Yapılan saha testinde maddenin esrar olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 4 kilo 560 gram, değerinin ise 37 bin 303 euro olduğu açıklandı.

İki kişi hakkında soruşturma

Olayla ilgili 45 yaşındaki sürücü P.P. ile 48 yaşındaki D.I. hakkında, uyuşturucu maddeyi Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçırmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, iki şüphelinin 72 saate kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.

(MÇ-MEF-ÖK-Y)

20.10.2026 13: 06: 07 TSI

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