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Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı

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Adana'da adres sorma bahanesiyle cep telefonunu çalan M.A., yakalanarak tutuklandı.

14.11.2024 20:46
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Adres sorma bahanesiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kişi adres sorma bahanesiyle otobüs durağında telefonla konuşan şahsın yanına yaklaşıp kapkaç yönetim ile cep telefonunu çaldı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Ekim günü Seyhan İlçesine bağlı Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir durakta meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. otobüs durağında cep telefonuyla konuşurken M.A. adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştı. M.A oturduktan hemen sonra, E.Y.'nin telefonunu kapkaç yöntemi ile çalarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye hırsızlık ve yankesicilik büro amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen polis çevredeki güvenlik kameralarında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.A.'nın kaçtığı güzergah tespit edildi.

Güzergahta yapılan çalışmaların ardından şüpheli saklandığı evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı
Kaynak: İHA

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