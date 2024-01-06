Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4 Ocak 2024 tarihinde, Kara Havacılık Komutanlığı ile İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.