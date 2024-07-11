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Kara para soruşturmasında 'para kasası' olduğu iddia edilen şüpheli Gökhan Göz, firari olarak aranıyor

İSTANBUL - İstanbul merkezli 25 ilde fenomenlere yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen'in para kasasının, daha önce Şile'de bir restoranda silah teşhirinde bulunan ve ihbar üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan Gökhan Göz olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda çok sayıda kişiyi yakın takibe almış, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu ile 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Sosyal medya fenomenlerinin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken önceki gün güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen ve beraberindeki 63 şüpheliye yönelik yapılan baskınlarda 61 kişi yakalanmıştı.

134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen ile çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Neslim Güngen'in para kasasının Göhkan Göz olduğu ortaya çıktı

Emniyet ekipleri tarafından teknik takibe alınan şüphelilerin tape kayıtlarına göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Neslim Güngen'in para kasasının, iki yıl önce Şile'de bir restoranda silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine lokantaya giden polis ekiplerinin önünde silah sallayan iş adamı Gökhan Göz olduğu kaydedildi. O tarihlerdeki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken şüpheli Göz'ün, bir süre magazin dünyasında da adı sıkça anılmıştı. Neslim Güngen'in 'gizli para kasası' olduğu ileri sürülen iş adamı Gökhan Göz'ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı aktarıldı. Göz'ün soruşturma dosyasında da adının 'şüpheli' sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.