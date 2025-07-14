Karaaslan: 15 Temmuz'daki Hazırlık ve Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Karaaslan: 15 Temmuz'daki Hazırlık ve Mücadele

Karaaslan: 15 Temmuz\'daki Hazırlık ve Mücadele
14.07.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Karaaslan, 15 Temmuz gecesi yaşananları ve darbe karşısındaki hazırlıklarını anlattı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde meydana gelen 15 Temmuz Darbe Girişimiyle ilgili konuşan Mahmut Karaaslan, o gece yaşananlarla ilgili konuştu.

15 Temmuz 2016 gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerlerin darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Mahmut Karaaslan, girişimin meydana geldiği gece Ankara'da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Edindikleri tecrübeler sayesinde o dönem her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduklarına değinen Karaaslan, şunları dedi:

"O gece böyle bir şeyin olacağına dair haberimiz yoktu ama mesleki tecrübemiz sayesinde FETÖ'cülerin çoğunluğunun askerden oluşan bir harekete kalkışacağına dair tahminlerimiz vardı. Zihnen böyle bir şeye hazır durumdaydık. O akşam meslektaşlarımızla birlikte yemekteydik. İl Emniyet Müdür Yardımcımız bana telefonda Genelkurmay Kavşağından silah sesleri geldiğini söyledi. Ben de olayın dışarıda olduğunu değerlendirip arkadaşlarıma incelemede bulunmaları talimatını verdim. Polisler bir bulgu bulamadıklarını söyledi ama olay yerinden ayrılmadan Genelkurmay Başkanlığı içerisinden silah sesleri geldiğini söyledi. Farklı bir durum olacağını düşünüp oraya gittim. Görev arkadaşlarımızla buluştuk. Genelkurmay Başkanlığında bekleyen bir yüzbaşıya durumu sorduğumuzda bize çelişkili cevaplar verdi. Olayın darbe olabileceğini düşündüm. Toplayabildiğim tüm kuvvetlerimizi Genelkurmay Başkanlığı önüne çağırdım. Tüm kapıların tutulmasını, giriş çıkışların yasaklanmasını ve içeriye girilmemesi talimatını verdim. Çünkü İçeride ne olduğunu bilmiyorduk."

"Her yerde darbecilere karşılık vermeye çalıştık"

Kısa süre içerisinde organize olarak darbecilere karşı mücadele etmeye başladıklarını aktaran Karaaslan, "Ankara Valisi, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ile Emniyet Genel Müdürlüğünde toplanmaya karar verdik. Ben de bu sırada herkesin göreve çağrılması gerektiğini söyledim. O kadar acil bir durumdu ki, arkadaşlarımıza sadece tabancayla bu işi çözemeyeceği için, daha güçlü silahlar alabilmesi için depocunun gelmesini beklemeden kapıları kırarak silahlanmaları talimatını verdim. TRT, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bütün arkadaşlarımızla bir araya gelerek saat 23: 00'ten itibaren her yerde darbecilere karşılık vermeye çalıştık" diye konuştu.

"Binamıza girmeye çalışan kim olursa olsun çatışarak koruma talimatını verdim"

Talimatlarının o gece kesin ve net olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Olayın darbe olduğuna karar verdikten sonra arkadaşlarımın çelişkiye düşebileceklerini, polis ile askerin çatışıp çatışamayacağına dair ikileme düşebilirdi. O yüzden kesin bir emir verdim. Üniformalı olsun ya da olmasın bizim binamıza girmeye çalışan kim olursa olsun çatışarak koruma talimatını verdim. Arkadaşlarım da eksiksiz şekilde bu talimatımı uyguladı" dedi.

"Vatandaşların darbe karşıtı olduğunu öğrendim ve talimat verdim"

Türk halkının darbecilere karşı direnişteki önemine değinen Karaaslan, "Direnişe başladığımızda Ankara'ya takviye kuvvetlerin getirilmesine yönelik Genel Müdürümüz tarafından talimat verildi. Çevre illerdeki Özal Hareket Polislerinin Ankara'ya getirilmesi planlandı. Daha sonra Genel Müdürümüz, Valimiz ve ben Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmeye karar verdik. Külliyeye girerek bir anons geldi. Vatandaşların toplandığı söylendi. Kalabalığın kimin yanında olduğunu sordum. Vatandaşların darbe karşıtı olduğunu öğrendim ve talimat verdim. O vatandaşların önüne geçin ve Genelkurmay Başkanlığının olduğu yere götürün dedim. Bu bende de bir kıvılcıma neden oldu ve tüm ekiplere talimat verdim. Mahallelerdeki insanları polis araçlarımızla ve bulabildikleri diğer araçlarla Genelkurmay Başkanlığı çevresine götürmelerini söyledi. Külliyeye geçtiğimizde bize bir kriz odası açıldı ve oradan sevk ve idareyi gerçekleştirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"Görevdeki arkadaşlarımın hiçbirinden şüphe duymadım ve bu düşüncemi boşa çıkarmadılar

Darbe girişiminin bastıracaklarına dair inançlarını halka da yansıtmak istediklerini dile getiren Karaaslan, şu sözlere yer verdi:

"Kendimize inancım vardı. 2015 yılındaki yasayla EGM'deki FETÖ'cü müdürler emekli edilmişti. Bu yüzden müdür seviyesindeki arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğunun FETÖ'cü olmadığını biliyordum. Bu rahatlık bizim için çok önemliydi. O gün hiçbirinden şüphe duymadım ve bu düşüncemi boşa çıkarmadılar. Başaracağımıza inanıyordum. Gece 12: 30 sıralarında TRT'de görevlendirdiğimiz arkadaşımız binayı tekrar ele geçirmelerinin an meselesi olduğunu söylemişti. İçeriye girdiklerinde bana söylenen ismi bulmalarını söyledim. Yayını açtırarak kendini tanıtmasını ve kanalı tekrar ele geçirdiklerini ilan etmesini söyledim. Buradaki amacım da mücadele eden arkadaşlarımıza bizim kazanacağımızın inancını benimsetmek ve vatandaşlarımıza bu düşünceyi aktarmaktı. Arkadaşlarımız TRT'ye girdiğinde heyecanla ekrana bakmaya başladık. O sırada dönemin Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'yu gördük ekranda. Bu bir kırılma noktasıydı. Onun öncesinde de gözaltına alınanlar oldu. O görüntüleri muhabir arkadaşıma göndererek tüm kanallara servis etmesini söyledim. Bendeki ve yakın arkadaşlarımdaki inancın herkese yayılmasını bu şekilde sağladık."

"Bizim kadar FETÖ karşıtı olan askerler de vardı"

FETÖ karşıtı askerlerin yardımlarıyla ilgili konuşan Karaaslan, "Bizim kadar FETÖ karşıtı olan askerler de vardı. O gece onlarla da irtibat halindeydim. Çok faydalı desteklerini aldım. Ordunun içerisinde darbeye girişimine katılmayan askerlerin olması, FETÖ' mensuplarının başarısız olmalarının bir nedeniydi. Vatandaşın sokağa çıkması da diğer bir önemli etkendi" dedi.

"Bizde olan inanç darbecilerde yoktu"

Zorlandıkları durumlar hakkında da konuşan Karaaslan, "Silahlardaki asimetrik güç farkı bizi zorlamıştı. Biz de en fazla uzun namlulu silahlar vardı. Karşımızda ise tanklar, uçaklar ve silahlı helikopterler vardı. Bir tankın bizim TOMA'mızı sürüklediği an vardı. O an asimetrik silah gücünün farklığını en net şekilde ortaya koyan durumdu. Bir diğer asimetriklik ise bizde olan inancın onlarda olmayışı idi. Onların bizim kadar inançlı olduklarını düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Turgut Başkanın istediğim hastaneye götürülmesi daha mantıklıydı ama o anda ağzımdan Gazi Hastanesi'ne götürülmesi talimatı çıktı"

O gece başından vurularak ağır yaralanan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan hastaneye götürülme sürecinden bahseden Karaaslan, "Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan sabah saatlerinde yaralı halde bulunmuştu. Hacettepe Hastanesi'nde arkadaşlarım vardı. Turgut Başkanın o hastaneye götürülmesi daha mantıklıydı ama o anda ağzımdan Gazi Hastanesi'ne götürülmesi talimatı çıktı. Turgut'un çok kan kaybettiğini öğrendim. Eğer 5 dakika daha hastaneye geç götürülseymiş hayatını kaybedecekmiş. O sırada ağzımdan daha yakında olan Gazi Hastanesi lafının çıkmasının ilahi bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu durum benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktası olmuştu" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahmut Karaaslan, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaaslan: 15 Temmuz'daki Hazırlık ve Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

10:04
PKK’nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş
PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 10:31:39. #7.13#
SON DAKİKA: Karaaslan: 15 Temmuz'daki Hazırlık ve Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.