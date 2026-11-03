Karabük-Bartın yolunda otomobil kamyonun önüne geçip birkaç kez ani fren yaptı

Karabük-Bartın yolunda otomobil kamyonun önüne geçip birkaç kez ani fren yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük-Bartın kara yolunda seyreden bir otomobil, kamyonun önüne geçerek birkaç kez ani fren yaptı. Sürücünün kamyonu durdurmaya çalıştığı tehlikeli anlar, kamyonun araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Karabük- Bartın kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin kamyonun önüne geçerek defalarca ani fren yapması, araç kamerasına yansıdı.
Kara yolunda ilerleyen kamyonun önüne geçen otomobil sürücüsü, birkaç kez ani fren yaparak kamyonu durdurmaya çalıştı. Tehlikeli manevralar yapan sürücü, bir süre sonra el hareketi yaptıktan sonra yoluna devam etti.
Yaşanan tehlikeli anlar, kamyonun araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
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