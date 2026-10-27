Karabük Safranbolu'da Güler Çetinceviz'in ölümüyle sonuçlanan kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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Karabük Safranbolu'da Güler Çetinceviz'in ölümüyle sonuçlanan kaza kameraya yansıdı

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Karabük Safranbolu\'da Güler Çetinceviz\'in ölümüyle sonuçlanan kaza kameraya yansıdı
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Karabük Safranbolu\'da Güler Çetinceviz\'in ölümüyle sonuçlanan kaza kameraya yansıdı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 57 yaşındaki motorlu bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'in hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Çetinceviz'e otomobilin çarptığı ve savrulduğu anlar görülüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 57 yaşındaki motorlu bisiklet sürücüsü Güler Çetinceviz'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda Karayolları karşısındaki yaya geçidi yakınında meydana gelen kazada, S.B. yönetimindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil Güler Çetinceviz'in kullandığı motorlu bisiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Çetinceviz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Çetinceviz'e hızla gelen otomobilin çarptığı ve savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıSafranbolu3. SayfaOtomobilKarabükGüncelKazaSon Dakika

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