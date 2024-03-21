Karabük\'te 2 kişi 2 bin 604 adet uyuşturucu hap ile yakalandı

Karabük'te 2 bin 604 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama Noktasında Y.D. ve M.A. isimli şahısların bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araç ve üst aramasında 2 bin 604 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen bir kişi ile market sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, tabancayla ateş ederek kardeşlerden birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında saat 18.15 sıralarında Sazlıca yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEY 667 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıslara yönelik çalıştırma yapıldı. H.S. ve K.N. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Beykoz'da yaşlı bir kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumu ciddiyetini koruyor.
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