Karabük\'te 2 kişi 2 bin 604 adet uyuşturucu hap ile yakalandı

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Karabük'te 2 bin 604 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama Noktasında Y.D. ve M.A. isimli şahısların bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araç ve üst aramasında 2 bin 604 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK