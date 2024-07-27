Karabük'te 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika
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Karabük'te 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili inceleme başlatılırken 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

27.07.2024 22:44
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Karabük'te 6 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Trafik kazalarında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İlk kaza Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. C.D. idaresindeki 80 KY 600 plakalı tır dönüş yapmak üzereyken Y.E idaresindeki 78 AAL 121 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan H.E.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KARÇİMSA mevkiinde meydana gelen ikinci kazada N.S.idaresindeki 78 SS 115 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan B.K.olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Eskipazar ilçesi D-100 kara yolu Kemikli Rampalarında meydana gelen üçüncü kazada T.Ç. idaresindeki 41 BL 652 otomobil, maddi hasarlı kazayı gördükten sonra yolun kenarında park halinde bekleyen R.K.idaresindeki 48 ALE 171 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü R.K.ve E.Ç.yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatılırken 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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