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Karabük'te heyelan nedeniyle demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Karabük'te heyelan nedeniyle demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor

Karabük'te meydana gelen heyelan sonucu demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan bir lokomotifin kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Yenice-Karabük tren seferleri geçici olarak durdurulmuş olup, yolcular servislerle taşınmaktadır.

09.01.2024 - 10:08,  Güncelleme: 10:09
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Demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor

KARABÜK - Karabük'te heyelan nedeniyle demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor.

Balıkısık ile Bolkuş mevkii arasında dün meydana gelen heyelan nedeniyle demir yolu kayalarla kapanmıştı.

Zonguldak'tan Karabük istikametine kömür taşıyan yük trenin lokomotifi kayalara çarparak raydan çıktı. Yenice-Karabük tren seferleri geçici süre ertelendi.

Demir yolunu kapatan kayaları ve raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor.

Karabük Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Demir yolu hattı tekrar trafiğe açılana kadar yolcular Karabük-Yenice tren istasyonları arasında servislerle taşınacaktır" ifadelerine yer verdi.

Karabük\'te heyelan nedeniyle demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te heyelan nedeniyle demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te heyelan nedeniyle demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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