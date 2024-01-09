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Demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor

KARABÜK - Karabük'te heyelan nedeniyle demir yolunu kapatan kayalar ile raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor.

Balıkısık ile Bolkuş mevkii arasında dün meydana gelen heyelan nedeniyle demir yolu kayalarla kapanmıştı.

Zonguldak'tan Karabük istikametine kömür taşıyan yük trenin lokomotifi kayalara çarparak raydan çıktı. Yenice-Karabük tren seferleri geçici süre ertelendi.

Demir yolunu kapatan kayaları ve raydan çıkan lokomotifi kaldırma çalışmaları sürüyor.

Karabük Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Demir yolu hattı tekrar trafiğe açılana kadar yolcular Karabük-Yenice tren istasyonları arasında servislerle taşınacaktır" ifadelerine yer verdi.