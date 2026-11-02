Karabük'te iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Karabük'te iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı, o anlar kamerada

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Karabük\'te iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı, o anlar kamerada
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Karabük\'te iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı, o anlar kamerada
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Karabük'te Namal Kavşağı'nda iki cipin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken hafif yaralanan kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Karabük'te iki cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan A. (61) idaresindeki 78 DE 444 plakalı cip merkez istikametinden kavşağa doğru sol şeritte ilerlediği sırada, orta şeritten Atatürk Bulvarı yönüne kontrolsüz şekilde sola dönüş yapmak isteyen Ahmet Ö. (60) idaresindeki 57 ABR 980 plakalı ciple çarpıştı. Kazada, Zehra A. (61) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı tedbir amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: İHA
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