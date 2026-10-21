Karabük'te iki grubun kavgasında 1 kişi yaralandı, o anlar kameraya yansıdı

Karabük'te iki grubun kavgasında 1 kişi yaralandı, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüşerek 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları karakola götürürken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük'te iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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