Karabük'te İki Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

26.05.2025 17:57
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Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Karabük- Kastamonu kara yolu Çevrikköprü mevkiinde Dursun K. idaresindeki 37 HE 927 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan Şerife K. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğlebeli Kavşağı'nda meydana gelen kazada O.İ. idaresindeki 06 DMJ 798 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.G.İ. ile G.İ. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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